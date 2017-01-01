Новую инсталляцию на набережной посвятят деревянной скульптуре Со 2 марта на пермской набережной будет работать обновлённая видеоэкспозиция

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Фото: Василий Бердников

Напомним, темой первой проекции были сказы Бажова. Ее посмотрели более 100 тыс. человек. Вторая инсталляция была посвящена пермскому балету и собрала 24 тыс. зрителей.

Темой третьей инсталляции станет деревянная скульптура из собрания Пермской галереи. На сегодняшний день это крупнейшая коллекция православной скульптуры (около 500 экспонатов). В коллекцию входят предметы XVII— начала XX веков, входившие в убранство храмов, церквей и часовен Пермского края.

В рамках инсталляции #ЦветСвет на набережной покажут изображения ангелов и апостолов, Богоматери и Саваофа, святых Николая Можайского и Параскевы Пятницы. Кроме того, видеоэкспозиция представит фрагменты слайд-фильма о поселениях и храмах, где были найдены экспонаты.

Обновленную инсталляцию можно увидеть со 2 марта по 1 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям. При этом показы теперь будут проходить позднее — в 20:00, 21:00 и 22:00. Но время ещё могут скорректировать с учётом светового дня, сообщает пресс-служба мэрии.