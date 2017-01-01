Пассажиропоток пермского аэропорта в феврале увеличился на 22%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В феврале этого года услугами пермского аэропорта воспользовались 95 тыс. 138 человек, что на 21,92% выше показателя февраля прошлого года.

Самыми популярными февральскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нячанг, Гоа, Утапао, Дубай, Казань и Новосибирск. Всего за февраль было выполнено 527 вылетов из аэропорта, что на 3,74% соответствующего показателя прошлого года.

За первые два месяца 2018 года пассажиропоток пермского аэропорта достиг отметки в 193 тыс. 720 человек, что на 19,08% выше аналогичного показателя в 2017 года.

На внутренних рейсах было обслужено 89% от общего количества пассажиров (рост на 13,57% по сравнению с прошлым годом). Международными перелётами воспользовались 21 тыс. 661 человек.