Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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Героиня обложки — председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова. В интервью «Компаньон magazine» она рассказала о том, какие новые вызовы предлагает обществу стремительно наступающая эра цифровой экономики: «Цифровая реальность Татьяны Миролюбовой».

Алексей Антонов, директор по финансам и маркетингу ICO SONM, поделился своим мнением «О прелестях и ужасах мира «крипты». И то, и другое известны ему не понаслышке: Антонов основал первый в России образовательный блокчейн-фонд и инвестиционную компанию Suicide.ventures, занимающуюся инвестициями в криптопроекты, сам инвестировал в 20 различных ICO.

В последние годы в России активно развивается рынок просветительских услуг. Одним из самых заметных и влиятельных игроков на нём является «ПостНаука». В сентябре 2017 года главным редактором этого сайта стал Андрей Бабицкий, профессиональный биолог и журналист. «Я хочу десакрализовать просвещение», — заявляет он.

Владимир Гельман является признанным авторитетом в мире российской политологии. В феврале профессор презентовал в Перми книгу «Российский путь: идеи, интересы, институты, иллюзии», которую написал со своими коллегами по Европейскому университету в Санкт-Петербурге. В беседе с главным редактором журнала «Компаньон magazine» Ольгой Дерягиной он пояснил, почему экономические и политические преобразования в постсоветской России происходят так, как они происходят: «Российским политикам кажется, что у них очень большая степень свободы».

Учёные кафедры политических наук ПГНИУ и отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН при поддержке Российского научного фонда политологи составили атлас этнических автономий мира. О результатах этого исследования Пётр Панов, доктор политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета, рассказал в студии парламентского телевидения Законодательного собрания Пермского края. Мы публикуем ключевые тезисы его выступления: «Искусство балансировать притязания».

Одна из самых обсуждаемых тем сегодняшнего дня — будущее школы. «Игра в классы» — рефлексия по итогам дискуссии «Образование 2035. Школа больше не нужна?», состоявшейся в рамках выставки «Образование и карьера».

«Молодым игрокам не хватает школы баскетбола», — констатирует Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма», отметившего в прошлом году своё пятилетие. В интервью журналу он рассказал о первом опыте игры в еврокубках, воспитании молодых игроков и проблемах отечественного спорта.

«Круче гор могут быть только люди» — фоторепортаж о восхождении на Полюд ребят на инвалидных колясках. Такое чудо с ними случилось впервые.

Любовь Маркова, руководитель библиотеки №32 МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек» вот уже 20 лет изучает материалы о пребывании в Перми, гибели великого князя Михаила Александровича Романова и его приближённых в 1918 году. Недавно в её руки попали данные, позволившие исправить исторические ошибки и восстановить ход событий более чем столетней давности. Сенсационные факты — в материале «Знакомьтесь, Николай Жонсон».

Большая часть материалов в разделе «Подлинная жизнь» посвящена городу Перми и его обитателям. В публикации «Реконструкция городской повседневности» представлены избранные места из мемуаров Василия Игнатьева, изданных Государственных архивом Пермского края и содержащих любопытные сведения об истории городской повседневности начала XX века.

Под заголовком «Освоение пермского пространства» объединены истории Всеволода Бедерсона, Марии Ляминой и Марии Долгих, реализующих в Перми проекты, которые преображают городское пространство собраны. Узнайте, как родился замысел, какова концепция, цель и смысл их инициатив.

«Счастье в городе Скарлетт» — это впечатления Ирины Шафранской, доцента департамента менеджмента пермской «Вышки» о том, как ей жилось в Атланте. Вопрос о том, существует ли связь между качеством урбанизации и ощущением счастья, которое испытывают жители, интересует Шафранскую как исследователя.

Героини спецпроекта «Белый танец» — женщины, которые благодаря лидерским качествам, усилиям и целеустремлённости делают свою жизнь и жизнь Перми лучше и прекраснее. Они созидают в культуре и искусстве, предпринимательстве и политике, юриспруденции и управлении. Они — сильные личности, нежные подруги, любящие жёны, заботливые матери. Они успешны во всём.

В «Наука и Пермь» мы рассказываем об учёном Павле Ощепкове, бывшем воспитаннике Оханского детского дома, одном из основателей радиолокации и интроскопии. Он обладал уникальными способностями Увидеть невидимое. Поймать неуловимое.

«Один момент» — новая рубрика, совместный проект «Компаньон magazine» и ГАПК. Мы публикуем архивные фотографии, позволяющие потрогать историю, вдохнуть аромат эпохи. На сей раз Выборы, товарищи!

Ловите момент и оставайтесь нами!

Ваш «Компаньон magazine»

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