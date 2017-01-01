В Перми пройдёт цикл семинаров для врачей, борющихся с детской онкологией Опытом в диагностике и лечении рака мозга поделятся эксперты ведущих медицинских центров России

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22 и 23 марта фонд Константина Хабенского проведёт выездную образовательную сессию для врачей нейроонкологического профиля Пермского края, в рамах которой московские эксперты прочитают восемь лекций о специфике лечения детей с опухолями центральной нервной системы. На образовательной сессии ждут онкологов, нейрохирургов, неврологов, эндокринологов, лучевых терапевтов, патоморфологов, педиатров и студентов медицинских вузов Пермского края.

Спикерами выступят онколог, профессор Российского научного центра рентгенорадиологии Ольга Желудкова, окнколог, радиолог, ведущий научный сотрудник Российского научного центра рентгенорадиологии Тимур Измайлов, морфолог, заведующая патологоанатомическим отделением Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Марина Рыжова, эндокринолог детского отделения этого центра Надежда Мазеркина, нейрохирург Морозовской детской клинической больницы Михаил Землянский, невролог–эпилептолог морозовской клиники Владимир Соловьев. До и после занятий специалисты из Москвы вместе с пермскими врачами проведут разбор сложных случаев и консультации пациентов, - сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Семинар пройдет на площадках пермского медуниверситета, краевого онкологического диспансера и детского онкогематологического центра. Участие в нём бесплатное. Предварительная регистрация доступна по ссылке.

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