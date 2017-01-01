Масштабный форум будущего В Перми состоялось большое мероприятие для малого бизнеса

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В начале марта в краевой столице прошёл масштабный Alfa Digital Forum «Точки роста вашего бизнеса». Уже ставшее традиционным мероприятие, организуемое при поддержке Альфа-Банка, собрало более 800 известных российских экспертов и представителей малого бизнеса Прикамья.

Перед пермскими предпринимателями выступили известные российские маркетологи, специалисты по продвижению и HR, которые поделились с аудиторией практическими советами, рекомендациями по развитию бизнеса и реальными историями успеха. Среди спикеров — маркетолог и издатель Игорь Манн, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс Алексей Иванов, предприниматель, основатель сервиса финансового учёта «Финолог» Михаил Смолянов, эксперт по внешним проектам HeadHunter Дмитрий Занин, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту» Роман Тарасенко и руководитель управления методологии и развития продаж СКБ Контур Антон Телегин.

Ключевыми темами форума стали важные каждому предпринимателю стороны ведения бизнеса: управление финансами, лидерство и личностное развитие, развитие сотрудников, поиск клиентов и увеличение продаж.

Участники мероприятия отметили, что программа форума с каждым годом становится всё динамичнее, а контент — насыщеннее. «Каждый год наша программа обновляется в соответствии с трендами рынка. Мы берём все сливки мирового бизнеса и адаптируем под нашу страну», — объясняет директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Перми Алексей Якимов.

В частности, в этот раз речь шла о привлечении клиентов через интернет и инструментах digital-маркетинга. По словам спикеров, их основная задача — мотивировать малый бизнес на саморазвитие и желание что-то предпринимать.

Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнёр по обучению Яндекс:

— У нас во всех выступлениях есть две составляющих. Во-первых, дать полезную информацию, которую может применить практически любой сидящий в зале. Для небольших региональных компаний всё абсолютно применимо. А вторая составляющая — это мотивировать людей. Это самое сложное. Мы хотим, чтобы люди делали что-то, поэтому даём какие-то простые и понятные рекомендации, чтобы они почувствовал вкус к развитию.

Такую же цель, ежегодно организуя деловой форум, ставит перед собой и Альфа-Банк.

Алексей Якимов, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Перми

— Мы ориентированы на клиента, помогая развивать его бизнес путём форумов и совместных мероприятий, которые помогают ему, например, услышать спикеров федерального масштаба, увидеть, что можно применить в Перми или любом другом городе. Все люди, которые сейчас пришли, берут и записывают всё то, что мы даём. И я считаю это очень полезным для развития. Наша задача — пригласить всех клиентов, которые желают получить инструменты для продвижения, и, конечно, потенциальных клиентов, которые хотят заражаться успехом и приходить к нам тоже.

Помимо теоретических знаний, спикеры форума поделились с участниками реальными кейсами из российской практики, а также провели уникальную интерактивную сессию «Сравни себя»: на примере трёх бизнес-проектов Прикамья разобрали типичные ошибки предпринимателей и дали практические рекомендации по развитию бизнеса.

Евгений Ануфриев, владелец сети магазинов деревенской еды «Острожские пельмени»:

— Эффект совершенно очевиден: каждый из присутствующих на Alfa Digital Forum активно продвигает своё дело, будучи топ-менеджером или владельцем, — не важно — в любом случае его задача с каждым днём привносить что-то новое, постоянно развиваться. Это как в спорте: каким бы физически сильным ты ни был, и как бы часто ни ходил на стадион, если у тебя не будет грамотного тренера, который передаст тебе свои умения и опыт, ты вряд ли добьёшься значительных результатов. Не зря тех, кто обучает начинающих и уже опытных предпринимателей, называют именно coach, т.е. тренер. Учиться на своих ошибках, конечно, нужно, но гораздо более приятно и менее затратно учиться на ошибках чужих. В этом, на мой взгляд, и заключается первоочередная польза тренингов, подобных Alfa Digital Forum.

Кроме того, Евгений Ануфриев рассказал, что вынес для себя несколько нужных вещей: «Это касается клиентоориентированности, выбора ключевых преимуществ нашего товара. Также подчеркнул несколько важных моментов в плане саморазвития и уже начал их использовать. Совершенно точно приму участие в таком форуме в будущем».

При этом эксперты отмечают высокую заинтересованность пермяков в форуме: аудитория ежегодно растёт, предприниматели часто задают вопросы, связанные с продвижением бизнеса, рассказывают о своих результатах, просят дать совет, используют инструменты обратной связи.

Игорь Манн, российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге, личностном развитии и клиентоориентированности:

— Я считаю, что нужно вырывать себя из рутины бизнеса и погружаться в такую атмосферу тренинга, воркшопа, семинара, конференции, прокачивать себя. Потому что помимо информации от спикеров, ты можешь ещё в кофе-брейке поговорить с такими же индивидуальными предпринимателями, как и ты, установить полезные связи. В общем, учиться, учиться и ещё раз учиться.

С мнением Игоря Манна согласен и Алексей Якимов. «Бизнес всегда развивается на коммуникациях. Есть партнёры, которые помогают стать больше. Мы даём возможность стать больше вместе с ними, выступая совместными партнёрами», — резюмирует он.

На правах рекламы. АО «АЛЬФА-БАНК"