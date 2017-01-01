Участок Транссибирской магистрали в Перми сдадут раньше срока

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Вчера, 13 марта, в рамках рабочей поездки в Свердловский район Перми глава региона Максим Решетников и мэр города Дмитрий Самойлов осмотрели ход работ по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Напомним, работы проводятся в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, заключённого в 2016 году краевыми властями и ОАО «РЖД».

«В этом году у нас предусмотрен значительный объём работ. Этот участок станет одним из больших итогов 2018 года, потому что здесь мы расширяем узкое «горлышко», которое есть на ул. Героев Хасана, — отметил глава Прикамья Максим Решетников. — Спасибо большое Пермскому региону Свердловской железной дороги за то, что максимально идут навстречу там, где можно, ищут варианты решения общей задачи. Это сложнейший объект: здесь мы переключаем ход Транссибирской магистрали».

В пресс-службе администрации губернатора Прикамья сообщают, что переключение движения поездов по этому участку Транссибирской магистрали будет проведено в два этапа: в конце апреля и конце мая. «Все пассажирские и грузовые поезда будут проходить по графику: перерывов движения у нас не будет», — подчеркнул заместитель начальника Свердловской железной дороги по Пермскому региону Артём Панов.

Общая протяжённость реконструируемого участка ул. Героев Хасана составляет порядка 1,1 км. После переключения движения поездов на новый путепровод и разборки старого путепровода по заказу МКУ «Пермблагоустройство» будет проведено расширение дороги до шести полос. Работы по переустройству подземных коммуникаций начались в 2017 году. На данный момент выполнено устройство щебёночного основания конструкции дорожной одежды для уширения справа после пересечения с ул. Васильева. Слева, на уширении после путепровода в сторону автодороги «Пермь-Екатеринбург», выполнено устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона, строится ливневая канализация, сети водоснабжения.

Председатель правления «Старт» (генеральный подрядчик) Александр Кашеваров отметил, что с момента подписания договора работы на объекте идут почти без остановок. «Объём работы большой — дорога насыщена сетями, сейчас мы их перекладываем, — говорит подрядчик. — С установлением тёплой погоды будет проведена замена верхнего полотна и в плановом режиме мы выйдем на капитальный ремонт».

По словам руководителя подрядной организации, предполагается, что дорога будет сдана раньше установленного срока (срок сдачи — 1 декабря 2018 года). Также он заверил, что ремонт будет проводиться таким образом, чтобы жители региона и краевой столицы не заметили затруднений в движении.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края