Авиасообщение Пермь — Краснодар возобновят 26 марта

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С 26 марта 2017 года в рамках летнего расписания авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Пермь — Краснодар (аэропорт Пашковский).

Вылеты из аэропорта «Большое Савино» будут выполняться еженедельно по понедельникам и четвергам на самолетах типа Bombardier CRJ200 пассажировместимостью 50 человек.

Билеты на рейсы Пермь — Краснодар поступили в продажу, сообщает пресс-служба пермского аэропорта. Минимальный тариф для перелёта в одну сторону для одного пассажира составляет 5 тыс. 730 руб., включая сборы.

Напомним, в 2016 году пассажиропоток авиакомпании «ЮВТ АЭРО» на линии Пермь — Краснодар составил 1 тыс. 556 чел. В 2017 году аналогичный показатель достиг отметки 5 тыс. 695 чел.

Сейчас авиакомпания «ЮВТ АЭРО» осуществляет продажу билетов на перелеты из пермского аэропорта в Казань, Ноябрьск, Самару, Нарьян-Мар, Усинск. Кроме того, с 18 июня по 19 сентября этого года авиакомпания будет осуществлять авиарейсы до Геленджика и обратно.