В Перми впервые пройдёт Парад памяти уральских добровольцев

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Фото: Сергей Копышко

11 марта в Перми впервые будет отмечаться День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны, в рамках которого состоится Парад памяти.

С 11.30 в сквере Уральских добровольцев на ул. Куйбышева установят тематически оформленную платформу-подиум, с которой будут звучать песни военных лет. Также зрителям представят программу-реконструкцию отправки на фронт добровольцев Молотовской области, для гостей мероприятия будет работать полевая кухня.

В 13.00 начнётся Парад памяти уральских добровольцев. Жители Прикамья колонной пройдут по улицам Перми до Площади ветеранов, где состоится возложение цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу.

В параде примут участие общественные организации и объединения, трудовые коллективы, и все жители Прикамья, готовые присоединиться к мероприятию, поясняют в пресс-службе Пермской городской думы.

Напомним, новый праздник — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны — был установлен указом губернатора Пермского края Максима Решетникова.

На 2018 год в регионе запланировано проведение ряда мероприятий, посвящённых 75-летию корпуса: выставки, викторины, тематические киносеансы, экскурсии в музее Уральского добровольческого танкового корпуса пермской школы №25, краевая игра «Зарница Прикамья» и другие.