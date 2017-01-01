В Пермском крае появится новый праздник 11 марта станет Днём народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

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Фото: Сергей Копышко

С просьбой учредить День народного подвига в декабре 2017 года в администрацию губернатора Пермского края обратилась инициативная группа граждан. Пермяки отметили, что в формировании корпуса активное участие принимали предприятия Молотовской области, тысячи молотовцев прошли в его рядах от Курска до Праги.

11 марта 2018 года будет отмечаться 75 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. В целях сохранения памяти о вкладе жителей Пермского края в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в знак благодарности потомков победителям фашизма данным указом утверждается знаменательная дата Пермского края, которая будет отмечаться ежегодно 11 марта.

«История Уральского добровольческого танкового корпуса, безусловно, должна помниться и сохраняться. В «Бессмертном полку» идут потомки воинов этого соединения, потомки тружеников тыла, рабочих и колхозников, без чьего труда не было бы и самой победы. Считаю, что решение создания именно Дня Народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса — верное. Этот праздник станет днём памяти воинов и тружеников тыла», — прокомментировала учреждение нового праздника регионального значения член Общественной палаты Пермского края, координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова.

11 марта состоится шествие от сквера Уральских добровольцев до памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Также в этот день делегация Прикамья примет участие в на юбилейных мероприятиях в Екатеринбурге. Кроме того, планируется торжественное открытие памятной плиты, посвящённой 75-летию корпуса, на Аллее доблести и славы, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Отметим, в 2018 году в Прикамье пройдет ряд мероприятий, направленных на сохранение героических традиций старших поколений и патриотическое воспитание молодёжи: проведение тематических уроков мужества в образовательных организациях Пермского края, Вахты памяти пермского Юнармейского поста №1, экскурсии в музее Уральского добровольческого танкового корпуса пермской школы №25.

Также 12 февраля начинается заочный этап краевой викторины «Дорогой чести и отваги Уральский танковый прошёл». К участию приглашаются команды от образовательных организаций, военно-патриотических клубов, общественных объединений, юнармейских отрядов, а также индивидуальные участники в возрасте от 14 до 25 лет. Положение о конкурсе доступно по ссылке.