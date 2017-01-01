DJ Smash вышел из больницы после избиения в пермском клубе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Андрей Ширман, известный как DJ Smash, сообщил в своём Instagram, что выписывается из больницы. Музыкант находился в стационаре почти месяц.

Напомним, в ночь на 10 февраля в результате инцидента в клубе «Дом культуры» Андрей Ширман получил открытый перелом челюсти и ряд других травм. Своими обидчиками артист называет бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнёва и клубного промоутера Сергея Ванкевича. По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье «Причинение средней тяжести вреда здоровью с квалифицирующим признаком — группой лиц».

«Уголовное дело в разгаре, развязка — скоро. Есть много интересного, что вас бы порадовало — но, увы, пока не могу написать, тайна следствия», — пояснил музыкант.