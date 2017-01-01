Директором Пермского хореографического училища может стать Дарья Соснина «Смена власти» произойдёт не раньше начала нового учебного года

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», проходит согласования кандидатура нового директора Пермского хореографического училища. Эту информацию подтвердила нынешний директор Людмила Шевченко.

Ожидается, что директорский пост займёт преподаватель училища Дарья Соснина. Её кандидатура интересна, кроме прочего, тем, что Соснина является внучкой легендарной Людмилы Сахаровой, художественного руководителя училища в 1973-2005 годах. Сахарову многие считают «автором» пермской балетной школы, одним из создателей феномена пермского балета.

Дарья Соснина — бывшая солистка балетной труппы Пермского театра оперы и балета, кандидат психологических наук.

По словам Людмилы Шевченко, если кандидатура Сосниной будет утверждена на федеральном уровне (училище — учреждение федерального подчинения), то она займёт директорское место не ранее начала следующего учебного года.

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