В Перми наградили победителей и призёров школьных олимпиад

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В среду, 28 февраля, в Перми прошла церемония вручения краевой премии поддержки талантливой молодёжи «Будущее России». На мероприятии вручили дипломы победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году, а также победителям международных и всероссийских мероприятий, перечень которых утверждён приказом Министерства образования и науки РФ.

С приветственным словом выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. «В прошлом, как участнику всероссийских олимпиад, мне известно, какой гигантский труд за этим стоит. Вы постоянно что-то читаете, изучаете, всегда находитесь в тонусе. И я вас поздравляю, что вы смогли достичь таких серьёзных результатов. Спасибо вашим родителям и педагогам — это тяжелая работа. И отдельные слова благодарности хочется сказать директорам школ. Успехи ребят — это закономерный результат системы образования Пермского края. Сегодня мы чествуем более 50 человек, а это подтверждает, что система образования региона — одна из самых крепких и лучших в стране», — сказал губернатор.

Максим Решетников вручил благодарственные письма Михаилу Селюгину за бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии, Василию Югову — за золотую медаль на Международной олимпиаде по физике, а также родителям ребят. Благодарственное письмо было вручено Юрию Айдарову, директору школы № 146, в которой обучались дети.

Всего на мероприятии наградили 25 победителей международных и всероссийских мероприятий, 23 призёра и четырёх победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. Специальные призы получили школа-студия «Солнечная радуга» и фольклорный ансамбль «Воскресенье». Кроме того, избирательная комиссия Пермского края вручила благодарственное письмо 11-класснице из Чайковского Ольге Константиновой за третье место во всероссийской Интернет-олимпиаде, посвящённой выборам президента РФ.

Напомним, что с этого года для поддержки талантливых детей и молодёжи правительством Пермского края принято постановление «О выплате премий победителям и призёрам всероссийских и международных мероприятий». Согласно этому документу, ежегодно будут выплачиваться премии победителям (по 100 тыс. руб.) и призёрам (по 50 тыс. руб.) заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и победителям международных и всероссийских мероприятий, перечень которых утверждается приказом Министерства образования и науки РФ (по 15 тыс. руб.). В этом году выплаты состоятся в марте. Общий премиальный фонд составит 1,92 млн руб.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края