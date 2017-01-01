Работы по ремонту краевого детского санатория «Ирень» идут с опережением графика

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В краевом детском санатории для больных туберкулезом №1 «Ирень» в Кунгуре продолжаются ремонтные работы. Контракт с подрядчиком предусматривает ремонт первых этажей спальных корпусов: утепление наружных стен, замену инженерных коммуникаций, модернизацию системы пожарной сигнализации, а также замену кровли одного из корпусов. Будет отремонтирована столовая, над которой после завершения работ разместятся стоматологический и физкабинеты.

Подрядчиком выступила компания ООО «ИнКом», средства на ремонт в размере 46,9 млн руб. детский санаторий получил из резервного фонда президента РФ.

Как сообщает пресс-служба губернатора Пермского края, работы идут с опережением графика на две недели. Сейчас в государственном учреждении прокладываются новые инженерные коммуникации, утепляется здание, ведётся отделка актового зала. Завершающие работы — утепление фасада и его сухая покраска — планируется провести в мае.



Полностью завершить все работы предполагается до конца текущего года.