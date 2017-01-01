Пермская филармония предлагает подарочные сертификаты

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В Пермской краевой филармонии появилась новая услуга — подарочные карты на любую сумму.

«Теперь можно не ломать голову, что подарить близким, а направиться в кассу и приобрести сертификат на любую сумму, на которую счастливый обладатель карты сможет выбрать билеты на любой концерт на свой вкус. При этом сертификат упакован в красивый конверт», — рассказывают в филармонии.

Владелец карты может также обменять её на абонемент. Напомним, 1 февраля Пермская филармония впервые присоединилась к единой Всероссийской акции по продаже концертных абонементов.

Кроме того, обладатель сертификата имеет право получить более дорогой билет, доплатив разницу в стоимости. При этом если стоимость билета или абонемента ниже номинала карты, то разница в стоимости не возвращается, уточняют в филармонии.

Узнать подробные условия приобретения и использования подарочных сертификатов можно в кассе или по телефону: (342) 235-10-20

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