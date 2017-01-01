Пермская филармония начинает продажу концертных абонементов

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1 февраля Пермская филармония впервые присоединяется ко Всероссийской акции по продаже концертных абонементов.

В этом году пермские меломаны смогут приобрести абонементы нового сезона, не дожидаясь традиционной летней ярмарки. 1 февраля российские филармонии начинают абонементную кампанию концертного сезона 2018/2019.

Инициатором единого дня старта кампании в прошлом году выступила Московская филармония. Теперь к ней присоединяются многие концертные организации России, в том числе Пермская филармония, которая готова сделать подарок своим слушателям.

По словам директора Московской филармонии Алексея Шалашова, идея одновременной продажи абонементов родилась на одном из собраний с участием представителей крупнейших филармоний страны: «Формировать большое количество концертов на несколько месяцев вперед — очень непросто, это большая профессиональная работа, требующая плотного взаимодействия с большим количеством артистов, коллективов, но, тем не менее, многие откликнулись».

«Мы видим, что уже начал формироваться пул концертных организаций России, которые 1 февраля запускают продажи абонементов. Это ещё один признак роста интереса к классической музыке, а также серьёзный стимул для развития всей филармонической сферы», — рассказал Алексей Шалашов. Он также выразил уверенность, что идея получит дальнейшее развитие и даст импульс другим концертным организациям присоединиться к этой инициативе.

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края:

— Всероссийская акция по продаже концертных абонементов в Пермской филармонии стартует 1 февраля при поддержке регионального министерства культуры. Отмечу, что Пермский край присоединяется к проекту впервые. Единый день старта продаж свидетельствует о кардинальной «перестройке» всей филармонической системы в пользу её большей обращённости к слушателю, потому что увеличивается период, когда люди могут приобретать абонементы.

Последние годы абонементная система Пермской филармонии активно развивается, а её аудитория постоянно растёт. Востребованность абонементов говорит о готовности публики планировать свой культурный досуг на год вперёд. К тому же такая покупка — выгодная инвестиция: держатели абонементов получают значительную скидку по сравнению с покупателями отдельных билетов.

Уже 1 февраля будет открыта продажа 14 абонементных серий нового сезона. Всего же в новом сезоне пермякам будет предложено 28 абонементов. Слушатели филармонии смогут приобрести абонементы не только в кассе, но и на сайте, отправив заявки на выбранную серию.

Филармония сохранила полюбившиеся слушателям абонементы, в числе которых «Король инструментов», «Органисты соборов Германии», «Волшебные звуки рояля», «Классика драйв», Jazz.

Уже много лет позиции лидера среди абонементов занимает цикл «Волшебные звуки рояля». В его рамках выступят наиболее востребованные пианисты современности — народный артист России Николай Луганский, лауреат международных конкурсов Юлианна Авдеева, триумфатор Международного конкурса имени П.И. Чайковского (первая премия, 2015) Дмитрий Маслеев.

Пилотный абонементный цикл сезона — «Два рояля». В его рамках своё творчество представят три фортепианных дуэта: Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский, Александр Гиндин и Басиния Шульман, отец и дочь Михайловы.

Пять абонементов, среди которых два уже полюбились пермским слушателям, — «Король инструментов» и «Органисты соборов Германии», а также три новинки — «Летние органные вечера», «Планета — орган» и «орган — путешествие по времени» познакомят пермяков с творчеством выдающихся органистов Европы и России. Впервые за пермским органом выступят Вацлав Голонка и Кшиштоф Мусиал (Польша), Станислав Шурин (Словакия), главный органист Нотр-Дам де Пари Венсан Дюбуа (Франция); органисты из Германии: Денни Вильке, Хартмут Ромайер, Герхард Лёффлер, Ансгар Валленхорст, Арн Хартман (Германия); из России: Ольга Кемова (Москва) и Владимир Королевский (Сочи).

Еще один органный абонемент — «Орган в стране чудес» — предназначен для самых маленьких слушателей и включает в себя программы «Пираты органного моря», «Цветные сны Оле Лукойе» и импровизации на темы мультфильмов Ансгара Валленсхорта из Германии.

Абонемент «Классика Drive» объединяет концерты исполнителей музыкального жанра CROSSOVER — стиля, сочетающего в себе элементы классической, поп-, рок-, электронной музыки и джаза. Это — Родион Замуруев и ансамбль MOBILIS (Москва), Квартет «Страдиваленки» (Москва), трио Laccasax (Германия).

В рамках абонемента Jazz меломанов ждут встречи с выдающимися музыкантами: Оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва), ансамблями German Trombon Vibration и Jazz Dance Orchestra.

Сохранили свой просветительский статус персональные абонементы коллективов филармонии — Оркестра русских народных инструментов, Уральского государственного камерного хора, ансамблей солистов «Квартет Каравай» и «Хорус-квартет», которые многие годы пользуются неизменным интересом слушателей.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии





