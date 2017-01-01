Причиной пожара в Чусовом могла стать включённая в сеть электроплитка

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По данным управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю, предварительная причина пожара в жилом доме в Чусовом — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

По предварительной информации, в одной из квартир была оставлена включённой в сеть электроплитка. Развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, поскольку возгорание произошло в ночное время. В настоящее время проводится проверка, рассматриваются и другие версии возникновения пожара, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня ночью в общежитии по ул. 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовом произошёл пожар, в результате которого погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Ещё четверо пострадавших госпитализированы.

По факту пожара СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, в случившемся силовики усматривают состав преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование дела взято на особый контроль прокуратуры.

Кроме того, прокуратура Пермского края и Чусовская горпрокуратура организовали проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц соответствующих служб, а также организация работы систем оповещения при пожаре.

Отметим, все жильцы общежития эвакуированы в пункт временного размещения, который находится в гостинице Чусового.