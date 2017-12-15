На пожаре в Чусовом погибли трое взрослых и трое детей В пункте временного пребывания размещено 52 человека

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

фото из сообщества VK "IN CHUSOVOY|ИНТЕРЕСНЫЙ ЧУСОВОЙ"

Сегодня ночью в общежитии по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовом произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Ещё четверо пострадавших госпитализированы. По факту пожара СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, в случившемся силовики усматривают состав преступления по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, возгорание случилось на четвёртом этаже общежития. Все жильцы эвакуированы в пункт временного размещения, который находится в гостинице. Сейчас там размещено 52 человека.

На месте происшествия работает группа следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник, руководитель и следователи следственного отдела по городу Чусовому. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, признаков того, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не найдено. Помощь погорельцам оказывают психологи и специалисты соцзащиты Чусового. Также на место выехали специалисты краевого фонда социальной поддержки, они везут для пострадавших продуктовые наборы и одежду. Формат дополнительной помощи будет определён после получения сведений по каждому пострадавшему, сообщают в краевом минсоцразвития.

После осмотра места происшествия будут назначены необходимые судебные экспертизы, благодаря которым предстоит выяснить причины пожара и гибели людей. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, а также количество потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается, его взял под личный контроль руководитель краевого следственного управления», — говорят в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.