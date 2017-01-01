В Верещагинском районе более 7,5 тысяч жителей получили возможность подключить газ

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В рамках рабочей поездки в Верещагинский район губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в символической церемонии пуска газа в селе Путино.

Глава региона отметил, что приход газа в село, в небольшие населённые пункты создает новый уровень комфорта: «Очень важно, что газ «приходит» не только в дома, но и в наши садики, и в библиотеки, и в школы. Главное — это ещё и экономия денег, которые потом пойдут на решение каких-то других задач: на повышение заработной платы воспитателям, на новые игрушки».

Максим Решетников рассказал, что в 2018 году в Прикамье планируется построить 37 км межпоселковых газопроводов и 175 км распределительных сетей. Общий объём инвестиций превысит 1 млрд рублей.

В настоящее время уже ведётся строительство двух больших газопроводов: в Добрянском районе и вдоль реки Сылвы до деревни Мостовая. «Эти два газопровода являются стратегическими для края, так как газ может быть заведён более чем в тысячу домовладений. Мы запроектировали еще 8 газопроводов, все они есть на сайте «Управляем вместе» — работа продолжается», — отметил заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение «Пермь» Алексей Муранов.

Напомним, в 2017 году прошлом году к газу было подключено более 4,4 тыс. домовладений — на 40% больше, чем в 2016 году. В пресс-службе администрации губернатора отмечают, что количество заявок на подключение значительно увеличилось с введением такой меры социальной поддержки, как компенсация расходов на техническое присоединение газа. Предполагается, что в 2018 году газ «придёт» еще в 8 тыс. домовладений Пермского края.





