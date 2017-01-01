В Прикамье победителям всероссийских олимпиад будут выплачивать премии

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Сегодня, 22 февраля, на заседании правительства Пермского края для поддержки талантливых детей и молодёжи утверждено постановление «О выплате премий победителям и призёрам всероссийских и международных мероприятий».

Согласно постановлению, ежегодно Министерство образования и науки Прикамья будет выплачивать премии победителям (по 100 тыс. руб.) и призёрам (по 50 тыс. руб.) заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и победителям международных и всероссийских мероприятий, перечень которых утверждается приказом Минобра РФ (по 15 тыс. руб.).

Первая церемония награждения состоится 28 февраля в рамках краевого форума «Будущее России». За победы, одержанные в 2017 году, премии получат 52 школьника. Общий премиальный фонд составит 1,92 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы администрации главы региона.