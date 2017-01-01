Пострадавшие в пермской школе №127 отправятся в «Усть-Качку»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 22 февраля, на заседании правительства региона, для реабилитации пострадавших при чрезвычайной ситуации в пермской школе № 127, принято решение отправить классного руководителя Наталию Шагулину и учащихся 4Б класса с родителями на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Путёвки в «Усть-Качку» будут оплачены из резервного фонда правительства Пермского края, сообщают в пресс-службе администрации главы региона.

Напомним, 15 января в пермской школе №127 произошло нападение на детей. По версии следствия, в школу пришли двое вооружённых ножами подростков — ученик и бывший учащийся данного учреждения. Молодые люди зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. В настоящее время все пострадавшие выписаны из медицинских учреждений.