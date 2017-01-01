Росгвардия готова обеспечить лишь техническую охрану школ Прикамья Начальник пермской Росгвардии Борис Бородавин считает, что на проблему охраны мест массового пребывания граждан нужно смотреть в целом

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 15 февраля, на пленарном заседании Заксобрания Прикамья депутат Юрий Борисовец пожаловался на плохое качество услуг пермских частных охранных предприятий и спросил начальника управления Росгвардии Бориса Бородавина, могут ли они взять на себя охрану школ, например, реализовав пилотный проект в Добрянке или Перми.

Но Борис Бородавин ответил, что на сегодняшний день физическая охрана школ силами Росгвардии невозможна, так как это не входит в перечень её полномочий: «Технически мы готовы вывести все школы на пульт и обеспечить качество реагирования. Но не на всех территориях эти силы реагирования есть, в некоторых даже ЧОПов нет. Мы можем направить поступившую информацию хотя бы участковым через дежурную часть. Но этот вопрос нужно прорабатывать с главой ГУ МВД Виктором Кошелёвым».

При этом начальник управления Росгвардии отметил, что на проблему недостаточной охраны социальных учреждений нужно смотреть в целом: «Можно говорить не только об объектах образования, но и обо всех объектах с массовым пребыванием граждан. Вчера это было в школе, завтра будет в театре. Потому что мы выявляем недостатки независимо от того, какой квалификации был частный охранник. Сколько не занимайся этой работой, недостатки будут всегда».

Напомним, 15 января в пермской школе №127 произошло нападение на детей. По версии следствия, в школу пришли двое вооружённых ножами подростков — ученик и бывший учащийся данного учреждения. Молодые люди зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело. После происшествия во всех школах и детских садах края прошли межведомственные проверки безопасности.