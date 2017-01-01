Стройка с пониженной социальной ответственностью Крупнейшие застройщики Прикамья обратились к губернатору с просьбой ослабить давление чиновников

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Вчера, 20 февраля, крупнейшие застройщики Пермского края обратились к губернатору с просьбой смягчить незаконные, по их мнению, требования по обеспечению строящихся объектов социальной инфраструктурой и облегчить сопутствующие строительству бюрократические процедуры. Строительные компании не планировали обнародовать свое обращение к главе региона, но документ оказался в распоряжении «Нового компаньона». Подписи под ним поставили руководители крупнейших строительных компаний Пермского края: ООО «Орсо Групп», АО «ПЗСП», АО «Пермглавснаб», ООО «Сатурн-Р», ГСК «Мегаполис», СГ«УралСервис», ООО «Лифт-сервис», ООО «Пан сити групп», АО «Камская долина», АО «СтройПанельКомплект», ООО «Техстройнадзор». В своем обращении строители говорят о проблемах, с которыми сталкиваются с апреля прошлого года, когда краевой минстрой приостановил выдачу заключений на проектные декларации, что, в свою очередь, не дает привлекать средства на долевое строительство. При этом основной причиной отказов застройщики называют ужесточившиеся требования к обеспечению новых объектов социальной инфраструктурой.

В результате строительные компании стали обращаться в суды. По всем искам суд обязал вновь созданную Инспекцию государственного строительного надзора выдать соответствующие заключения. В минстрое эту информацию опровергают, заявляя, что «в действительности ни одного судебного решения, на которые ссылаются авторы письма, обязывающего инспекцию госстройнадзора выдать соответствующее заключение, не было». Застройщики называют и другую проблему, которая связана с отказами в получении разрешительной документации от департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми на основании незначительных, по их мнению, технических и редакционных ошибок в документах. При этом, отказы выдаются так, чтобы у строительных компаний не было возможности исправить ошибки в срок, считают авторы обращения.

Еще одной проблемой для участников рынка называется практика «обнуления» разрешительной документации. При внесении изменений в градостроительные планы земельных участков профильный департамент мэрии произвольно исключает части земельного участка, разрешения на застройку которых на текущий момент не получены при условии, что на строительство объектов не привлекаются средства дольщиков. При принятии таких решений не учитываются, что застройщики уже потратились на создание проектной документации, которая получила положительное заключение экспертизы. Условием для восстановления первоначального состояния градостроительных планов земельных участков называется обременение застройщиков необходимостью возведения за свой счет детских садов, школ, пожарных депо и т.п.

В сложившихся условиях компании, работающие на территории Пермского края, вынуждены сокращать количество реализуемых и планируемых к реализации проектов, сокращать штат работников и снижать их заработную плату, переходить на неполную рабочую неделю или неполный рабочий день. При том, что в строительной отрасли Прикамья заняты более 100 тысяч человек.

Планы минстроя Прикамья по вводу 700 тыс. кв. м. нового жилья за год, по словам подписантов, в полтора раза меньше в сравнении с предыдущим периодом. Если Пермский край будет ориентироваться на такую цифру, это неизбежно приведет к удорожанию жилья для жителей Прикамья. Застройщики просят губернатора облегчить прохождение всех упомянутых бюрократических процедур, обещая в противном случае необратимые последствия, которые почувствуют на себе жители Пермского края.

Обращение строителей по просьбе «Нового компаньона» прокомментировали в министерстве строительства и архитектура Пермского края. В минстрое считают, что «указанные в вопросы требуют рассмотрения по существу каждого конкретного факта, поскольку относятся к сфере регулирования муниципальных образований, в том числе касаются изменений законодательства по долевому строительству. Сегодня данный вопрос был рассмотрен на заседании Общественного совета при минстрое. Членами совета, включая и авторов обращения, было принято решение о рассмотрении каждого из обозначенных в письме обстоятельств на следующем собрании совета». Следующее заседание Общественного совета при краевом минстрое состоится после 8-го марта.

Цель обращения — это попытка разрешить противостояние между командой краевого минстроя во главе с вице-премьером Михаилом Сюткиным и командой застройщиков, говорят источники «Нового компаньона» в строительной отрасли. Есть установка о комфортной городской среде, транслируемая из федерального центра, поэтому требования краевых властей, стремящихся максимально обременить застройщиков возведением социальной инфраструктуры, вполне понятны. Но крупные строительные компании в Перми всегда чувствовали себя вольготно и не привыкли, что власти чинят бюрократические препятствия их работе. Обязательства застройщиков по возведению социальной инфраструктуры пока законодательно не закреплены, ожидается, что соответствующий федеральный закон будет принят в июне этого года. Поэтому нежелание властей спешить с выдачей разрешительной документации тоже объяснимо.