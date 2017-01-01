В Перми представили видео нового фонтана Администрация Перми выложила в сеть видео-макет будущего фонтана на эспланаде

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Вчера, 20 февраля, пресс-служба администрации Перми опубликовала на своей странице в Facebook видео-проект светомузыкального фонтана перед зданием Заксонодательного собрания Прикамья на эспланаде. Проект подготовила инновационно-технологическая компания из Челябинска ITK.

Напомним, 15 февраля, на круглом столе в рамках подготовки к 300-летию Перми краевые и городские власти проанализировали и систематизировали существующие концепты благоустройства эспланады. Концепция, которую презентовал заместитель главы администрации города Вячеслав Торчинский, предполагает устройство ещё одного фонтана, замену покрытий тротуаров и площадок, искусственные холмы по периметру площади, которые создавали бы уникальную среду, «природный» ландшафт в центре города, защищали бы центр площади от шумных улиц и ветра.

При этом в мэрии Перми подчеркивают необходимость комплексного развития эспланады, состоящей из трех отдельных кварталов. В настоящее время благоустроен квартал, включающий площадь у Театра-Театра, после реализации проекта в квартале возле здания Законодательного собрания, городские власти планируют заняться благоустройством центральной части эспланады, ограниченной улицами Попова, Ленина, Борчанинова и Петропавловской.

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