Испытания первого серийного двигателя ПД-14 пройдут в Перми в июне

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АО «ОДК-Пермские моторы» завершило реконструкцию универсального адаптерного испытательного стенда на загородной испытательной станции в Новых Лядах. Предполагается, что на новом стенде станут возможными испытания разных типов авиационных двигателей — ПС-90А и ПД-14.

В компании рассказали, что до мая 2018 года предстоит провести сертификационные работы по аттестации стенда, а уже в июне здесь будет испытан первый серийный ПД-14, который в дальнейшем будет участвовать в серии лётных испытаний в составе российского самолета МС-21.

Напомним, в январе текущего года АО «ОДК-Пермские моторы» и ПАО «Корпорация «Иркут» заключили договор на поставку пяти двигательных установок ПД-14 для лётных испытаний МС-21. Согласно документу, поставки начнутся в конце 2018 года.

В настоящее время продолжается освоение производства ПД-14, в 2017 году на предприятии было собрано два двигателя, выполнено несколько переборок. Также, по данным компании, было произведено 25 новых авиационных двигателей ПС-90А (и 28 ремонтных), отремонтировано 13 двигателей Д-30. По программе промышленных двигателей собрано 32 ГТУ на базе ПС-90А, 12 ГТУ — на базе двигателя Д-30. Отремонтировано 63 ГТУ на базе ПС-90А и 24 установки — на базе Д-30.

При этом чистая прибыль компании в 2017 году составила 1,147 млрд руб. при объеме продаж в 21 млрд руб. Как пояснили АО «ОДК-ПМ», в дальнейших стратегических планах предприятия — строительство стендов, логистического и сборочного корпусов для окончательной сборки и испытаний двигателей больших тяг (от 35 до 50 тонн), предназначенных для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.