«ОДК-ПМ» и корпорация «Иркут» подписали договор на поставку пяти двигателей ПД-14 Двигательные установки будут предоставлены для лётных испытаний самолёта МС-21

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Фото: Ирина Молокотина

АО «ОДК-Пермские моторы» и ПАО «Корпорация «Иркут» заключили договор на поставку пяти двигательных установок ПД-14 для лётных испытаний самолета МС-21, сообщает пресс-служба АО «ОДК-ПМ».

Поставки начнутся в конце 2018 года. К этому времени двигатель ПД-14 должен получить сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта. Начало лётных испытаний самолета МС-21 с двигательными установками ПД-14 запланировано на 2019 год. Их завершение и получение сертификата типа воздушного судна МС-21 с двигателями ПД-14 планируется в 2021 году.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы»:

— Подписание контракта с Корпорацией «Иркут» — это конкретный шаг к тому, что наши двигатели поднимут в небо новейший российский лайнер. Завод готов обеспечить поставку ПД-14 в установленные сроки. Кроме того, в рамках договора специалисты Управления поддержки заказчика «ОДК-ПМ» будут присутствовать на всех летных испытаниях для оказания своевременного технического обслуживания двигателей.

Напомним, как писал «Новый компаньон», в декабре начался третий этап лётных испытаний двигателя ПД-14 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Он проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух этапов. Параллельно продолжаются различные специальные наземные испытания ПД-14.

ПД-14 — базовый турбовентиляторный двигатель, создаваемый предприятиями ОДК для авиалайнера МС-21.