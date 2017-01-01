Третий этап лётных испытаний ПД-14 начнётся 28 декабря Сертификацию типа перспективный двигатель пройдет в 2018 году

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Как сообщил сегодня «Новому компаньону» управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, завтра, 28 декабря стартует третий этап лётных испытаний перспективного двигателя ПД-14.

Александр Иноземцев, управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель»:

— Двигатель уже на самолёте, сегодня техсовет. Завтра полетим. Пока на летающей лаборатории. Что касается испытаний на самолёте МС-21, на будущий год мы завершим все необходимые испытания, в том числе и третий этап лётных испытаний, оформим все неободимые документы, а дальше всё уже будет в руках корпорации «Иркут» (производитель самолёта МС-21. — Ред.). Как только самолет будет готов, мы тут же поставим на него двигатель — заменим американские двигатели на наши и полетим. Сертификат типа мы получим в 2018 году. Постараемся в первой половине, но есть ещё технические вопросы.

По словам генерального конструктора, в данный момент испытания двигателей ПД-14 ведутся одновременно в Перми, Рыбинске и Тураево (Московская область), в летающей лаборатории в Жуковском (Московская область).

«Идёт огромный комплекс испытаний. Всего изготовлено 13 двигателей. Испытания проходят непрерывно, в колоссальном темпе. У нас уже появилось узкое место — стенды. Двигатели стоят в очереди на стендах. В данный момент в Перми на стенде испытываются два двигателя, еще три стоят в очереди», — рассказывает Александр Иноземцев.