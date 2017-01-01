В финале краевого турнира по киберспорту встретятся 36 команд

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В Пермском крае проходят отборочные игры 1/16 и 1/8 финала масштабного киберспортивного турнира по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Полуфиналы и финал турнира пройдут 23 и 24 февраля в Фестивальном доме на городской эспланаде.

За победу в турнире и призовой фонд в размере 50 тыс. руб. поборются 36 команд из Лысьвы, Добрянки, Березников, Нытвы, Краснокамска и Кунгура.

В администрации губернатора Пермского края сообщают, что для всех желающих ход матчей будет транслироваться на больших экранах. Кроме того, комментировать финальную игру будет специально приглашённый профессиональный комментатор киберспортивных состязаний всероссийского и мирового масштаба, чьё имя пока держится в секрете.

Председатель краевого отделения Федерации компьютерного спорта России Павел Федотов считает, что проведение такого турнира даст хороший опыт не только игрокам, но и пермским зрителям.

«Хотим показать жителям нашего края, что киберспорт действительно является видом спорта. И что соревнования по нему полны спортивного азарта, противостояния силы воли, требуют сосредоточенности, скорости реакции, стратегического мышления и командной работы», — объяснил Павел Федотов.

Отметим, мероприятие организует пермское отделение Федерации компьютерного спорта России совместно с фестивальным проектом «Пермский период. Новое время».