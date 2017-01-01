Следствие переквалифицировало дело об избиении DJ Smash

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Фото: Instagram

Уголовное дело по факту избиения Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, было переквалифицировано следствием с ч. 1, ст. 112 УК РФ о нанесении вреда здоровью средней тяжести на пункт «г», ч. 2, ст. 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью с квалифицирующим признаком — группой лиц». Об этом сообщают «Новости Перми» со ссылкой на адвоката музыканта Евгения Васева.

По новой статье фигурантам уголовного дела может грозить до пяти лет лишения свободы, тогда как по первой части ст.112, как правило, назначают наказание в виде условного срока, пояснил адвокат.

Евгений Васев также сообщил изданию, что 19 февраля у экс-депутата краевого Заксобрания Александра Телепнёва и его друга, клубного промоутера Сергея Ванкевича, прошли обыски.

Напомним, в ночь на 10 февраля в результате инцидента в клубе «Дом культуры» DJ Smash получил открытый перелом челюсти и ряд других травм. Своими обидчиками артист называет Александра Телепнёва и Сергея Ванкевича.