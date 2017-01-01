В Перми по факту гибели 12-летнего пассажира автобуса возбуждено уголовное дело Администрация Перми затребовала у перевозчиков видео смертельного ДТП с автобусами в микрорайоне Садовый

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, сейчас проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и обстоятельства, способствовавшие оказанию некачественных услуг. «Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, отвечающих за обеспечение безопасности транспортных услуг», - сообщают в СКР.

После случившегося глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу провести расследование в рамках компетенции горадминистрации и оказать всю необходимую помощь правоохранительным органам. «Департамент дорог и транспорта администрации Перми запросил у перевозчиков видео с камер видеофиксации, которые находятся на автобусах. Также проводится анализ скорости движения на основании данных навигационного контроля. Все данные будут переданы в ГИБДД и следственный комитет», - сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии. По нашим данным, есть основания полагать, что водитель автобуса №1 перед столкновением мог превысить максимально-допустимую скорость.

Напомним, сегодня, 20 февраля, около 7 утра на перекрёстке Уинской и Макаренко столкнулись автобус маршрута №68, который двигался с пассажирами в сторону улицы Макаренко (перевозчик ООО «Сервис-Авто»), и пустой автобус №1 (ООО «Техстрой-Авто»). По предварительной информации, на круговом движении водитель автобуса №68 не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с другим автобусом. В результате погиб 12-летний пассажир автобуса №68. Ещё два студента пострадали, их уже доставили в больницу.



