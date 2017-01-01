В Чернушке открылась выставка работ юных художников

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В минувшие выходные на главной площади в Чернушке открылась выставка работ учеников местной детской школы искусств. Здесь представлены работы в различных техниках: акварель, гуашь, масло, пастель. Тематику картин художники выбирали сами, и экспозиция получилась очень разноплановой. Некоторые авторы предпочли реализм, другие с удовольствием фантазировали, а то и выбирали мистические сюжеты.

Юным художникам по 14-17 лет. Выставка прекрасно демонстрирует, чему они научились, как развился их талант за 8 лет творческого труда. Многие из выпускников школы искусств собираются всерьёз связать свою жизнь с творчеством, и список будущих профессий очень широк. В этом смысле искусство, которому дети учились несколько лет, дает толчок и простор для дальнейшего выбора.

«Они все очень разносторонне развиты. Круг интересов у всех очень широкий. Мы с ними часто на уроках разговариваем на темы, не относящиеся к искусству. Среди них есть не только будущие художники, но и архитекторы, дизайнеры, журналисты. В любом случае та база, которую они получают на занятиях, поможет им в дальнейшем», — рассказала директор школы искусств Марина Молькова.

На вернисаже большинство работ — руки выпускников Вадима Александровича Белкина. Этот преподаватель по изобразительному искусству реализует программы «Живопись» и «Композиция». Стаж его работы — более 20 лет. Помимо преподавательской работы и активного участия в культурной жизни района, Вадим Белкин постоянно развивает и собственное творчество: пишет пейзажи, натюрморты, портреты.

Отчётная выставка детской школы искусств стала уже традицией. На протяжении последних 20 лет каждый выпуск делает работы, которые показывают, на что способны молодые таланты под руководством опытных преподавателей. Правда, раньше работы были представлены исключительно в стенах школы и увидеть их могли лишь ученики и преподаватели. Сейчас же вернисаж расположился в центре города, в одном из презентационных павильонов на обновлённой благодаря компании «ЛУКОЙЛ» площади.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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