«ЛУКОЙЛ» благоустроил центральную площадь в Чернушке

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18 февраля в рамках празднования районной Масленицы в Чернушке представили обновлённую площадь перед ДК «Нефтяник».

Проект по реконструкции центральной площади города реализован благодаря Соглашению об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермский краем и компанией «ЛУКОЙЛ». Внешний облик места отдыха горожан детально продуман проектировщиками и усовершенствован с учётом единства оформления и функциональности пространства. Установлена современная уличная сцена, аллея почётных жителей Чернушки, малые архитектурные формы и уличная иллюминация. С целью привлечения в город гостей здесь появились нестационарные презентационные ярмарочные ряды с изделиями Чернушинских умельцев, а также продуктов местного производства.

Оценили удобство преобразований жители города на праздновании Масленицы. На обновлённой площадке перед ДК «Нефтяник» прошли традиционные праздничные забавы и игры, а на новой сцене выступили местные творческие коллективы и гости из Перми.

«Мы продолжаем традиции наших предков, любим красивые и весёлые праздники и поэтому для крупных мероприятий и для вашего комфорта обновили центральную площадь. Нынешняя Чернушка и так одна из самых развитых территорий Пермского края в промышленном и сельскохозяйственном плане, а теперь она стала привлекательней для гостей города», — сказал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Компания «Ростелеком» выступила партнером проекта по оснащению площади Нефтяников в Чернушке современными технологиями — бесплатным доступом в интернет и системой видеонаблюдения. По периметру площади расположены три HD-камеры, трансляция ведется на сайт телеканала СТС-ВеЧер Чернушка www.vecher-tv.ru круглосуточно. Кроме того, у жителей появилась возможность воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Для доступа горожанам необходимо выбрать сеть Rostelecom и на указанный номер телефона получить код авторизации с помощью SMS.

«Для нас было важным принять участие в социальном проекте «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по реконструкции площади Нефтяников. Теперь у жителей Чернушки есть удобное и комфортное место для проведения различных праздников и событий, значимых для города. Видеонаблюдение обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях и предоставляет возможность жителям, которые не смогли посетить праздник, смотреть его из дома. А с помощью Wi-Fiможно быстро делиться своими эмоциями и фотографиями в социальных сетях», — прокомментировал Роман Сандалов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком».

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»