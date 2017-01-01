Интернет во всех медучреждениях Прикамья появится до конца года

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В четверг, 15 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.

Глава региона сообщил, что край намерен продолжить работу с компанией, в первую очередь, по таким направлениям как подключение медицинских учреждений к высокоскоростному интернету, устранение цифрового неравенства, увеличение числа пунктов весогабаритного контроля.

Михаил Осеевский заверил, что в 2018 году к интернету будут подключены все медучреждения Прикамья. Кроме того, в регионе появятся ещё 11 пунктов весогабаритного контроля. «Это позволит полностью обеспечить защиту края от недобросовестных перевозчиков и навести в этом вопросе порядок, — подчеркнул Михаил Осеевский. — Также мы обсуждаем перспективные проекты в области электронного образования и в области дальнейшего расширения спектра государственных услуг для населения. Могу сказать, что Пермский край — один из лидеров цифровизации, цифровой экономики в нашей стране».

Напомним, в 2017 году в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства более 40 тыс. жителей Прикамья получили доступ к бесплатному интернету. В Берёзовском, Осинском, Суксунском, Юсьвинском, Чайковском, Ординском, Оханском и Очёрском районах построено 109 точек доступа в глобальную сеть, сообщили в пресс-службе администрации губернатора края.

По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края, к 2019 году доступ к интернету будет у всех больниц региона, к 2020 — у школ, ФАПов и учреждений соцзащиты. Кроме того, устойчивым покрытием сотовой связи, стандарта не ниже 3G, планируется обеспечить еще 145 малых населённых пунктов с общей численностью менее 67 тыс. человек, а также увеличить покрытие краевых дорог до 40%.



