В восьми районах Прикамья появился бесплатный интернет

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В рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства более 40 тыс. жителей Прикамья получили доступ к бесплатному интернету. В Берёзовском, Осинском, Суксунском, Юсьвинском, Чайковском, Ординском, Оханском и Очёрском районах построено 109 точек доступа в глобальную сеть.

В целом проект предусматривает установку 305 точек доступа по всему Пермскому краю, которые обеспечат интернетом со скоростью не менее 10 Мбит/с отдалённые и труднодоступные населённые пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек. Проект реализуется в рамках договора об условиях оказания универсальных услуг связи между Федеральным агентством связи (Россвязь) и ПАО «Ростелеком».

С начала проекта проложено более 700 км «оптики» по всему Прикамью, из них 250 км — в 2017 году. В каждом населённом пункте, куда приходит оптическая линия, связисты устанавливают железобетонную опору и точку Wi-Fi доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 м на открытой местности. Точка общего доступа в сеть располагается вблизи социально значимых объектов. Выйти в интернет жители могут с любых устройств, которые поддерживают подключение Wi-Fi.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что обеспечить доступом в интернет небольшие посёлки и деревни — лишь одна из задач краевого правительства. Предполагается, что к 2020 году интернет также появится во всех социальных учреждениях Прикамья.

По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края, к 2019 году доступ к интернету будет у всех больниц региона, к 2020 — у школ, ФАПов и учреждений соцзащиты. Кроме того, устойчивым покрытием сотовой связи, стандарта не ниже 3G, планируется обеспечить еще 145 малых населённых пунктов с общей численностью менее 67 тыс. человек, а также увеличить покрытие краевых дорог до 40%.

Напомним, с августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа по технологии Wi-Fi, которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удалённых и труднодоступных малых населённых пунктах Пермского края, можно абсолютно бесплатно. В первый же месяц после обнуления тарифов количество интернет-сессий (выходов в интернет) увеличилось в регионе на 25%, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.



