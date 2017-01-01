Прокуратура проверит обстоятельства смерти дольщика Первого пермского микрорайона

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Прокуратура Пермского края взяла на контроль ход и результат проверки по факту смерти мужчины в одной из деревень Лядовского сельского поселения.

Пресс-служба ведомства сообщает, что будут проверены все версии случившегося, в том числе взаимосвязь с вложением погибшим денежных средств в долевое строительство Первого пермского микрорайона.

Напомним, вчера, 14 февраля, на личной странице координатора дольщиков Первого пермского микрорайона Натальи Трушниковой в социальной сети «Вконтакте» появилась информация о том, что 12 февраля один из дольщиков покончил жизнь самоубийством. В настоящее время следственный комитет проводит доследственную проверку, поэтому выводы о мотивах самоубийства делать рано, сообщили «Новому компаньону» в Общественной палате Пермского края.