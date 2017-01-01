Покончивший с собой дольщик Первого пермского не должен был доплачивать за достройку жилья В настоящее время проводится доследственная проверка произошедшего

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Как пишет координатор дольщиков Первого пермского микрорайона Наталья Трушникова в социальной сети «ВКонтакте», 12 февраля один из дольщиков покончил жизнь самоубийством.

Сообщается, что 30 января состоялось собрание по вопросу создания ЖСК. «Нам озвучили цифры по достройке микрорайона — более 809 млн.р., сроки сдачи-примерно 3 года», — пишет Наталья Трушникова.

В краевом минстрое «Новому компаньону» пояснили, что погибший попадал под новый закон, по которому за достройку жилья ему не пришлось бы доплачивать. Мужчина не обращался с жалобами и за консультациями в call-центр ведомства или рабочую группу при Общественной палате Пермского края, у него не было проблем с жильём: он проживал в частном доме, где был зарегистрирован.

Ямур Гильмутдинов, член Общественной палаты Российской Федерации от Пермского края:

— Открыв новостные ленты, узнаю о самоубийстве одного из дольщиков Первого пермского микрорайона, и понимаю, что скорбеть необходимо по двум поводам. Первый — это уход из жизни человека. Второй — желание ряда лиц свести всё человеческое существование к обеспечению своих интересов, наклеить один ярлык «жертва власти», и сделать человеческое горе тараном для своих целей. Считаю недопустимым, что ряд так называемых общественников, не дожидаясь результатов следственных действий, выдвигают категоричную обвинительную версию кого бы то ни было. Читая страницу в соцсетях координатора инициативной группы дольщиков Первого Пермского, ищу человеческого сочувствия, а нахожу политическую пропаганду. Перспективы политической карьеры, начатой со спекулирования на смерти, рисуются удручающими в наших российских реалиях.

В настоящее время следственный комитет проводит доследственную проверку, поэтому выводы о мотивах самоубийства делать рано, сообщили в Общественной палате.

Сегодня на личной пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков также выразил соболезнование семье дольщика.