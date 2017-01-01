В Пермском крае для борьбы с браконьерами не хватает рыбинспекторов При этом Росрыболовство затягивает процедуру передачи своих полномочий на краевой уровень

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Фото: rusproject.org

Как сообщил сегодня, 14 февраля, на заседании комитета по бюджету Заксобрания начальник краевой госинспекции по экологии и природопользованию Вадим Лазепный, в Пермском крае многие живут незаконным выловом рыбы, например, в Оханском и Ильинском районах. Ситуация также осложняется работой преступных группировок.

«На территории Пермского края за выловом рыбы следит отдел по контролю за водными биологическими ресурсами средволжского территориального управления Росрыболовства. В нём работает девять человек, и только семеро из них занимаются надзором. У них есть две машины и две моторные лодки. И это на весь Пермский край, учитывая Чусовую, Сылву, Каму и другие реки».

Чтобы увеличить количество инспекторов, весной прошлого года правительство Пермского края предложило Росрыболовству передать часть своих полномочий на краевой уровень.

«Мы со своей стороны подготовили все документы, которые затребовало Росрыболовство. Однако, видимо, в Росрыболовстве увидели, что у них будут отбирать полномочия, и теперь всячески затягивают процедуру согласования проекта соглашения. В ноябре прошлого года губернатор Максим Решетников встретился с руководителем Росрыболовства Ильёй Шестаковым, чтобы подписать документ. Но Росрыболовство предложило рассмотреть другой вариант соглашения — такой же, как с Татарстаном, договор о взаимодействии».

Но, по словам Вадима Лазепного, этот вариант соглашения для Пермского края неприемлем.

«Наша первоочередная задача, исходя из протяжённости наших водных объектов, — увеличить количество инспекторского состава. Но увеличение штатной численности в это соглашение даже не заложено. Если мы заключим соглашение о взаимодействии, то человек, приставленный к рыбинспектору, не получит полномочий для пресечения рыболовства. Он не будет защищён, так как не может носить оружие и бронежилет. То есть, это фикция по большому счету».

Согласно постановлению Законодательного собрания краевые власти должны были представить депутатам заключенное соглашение ещё до 1 февраля этого года. Но так как краевые власти и Росрыболовство ещё не договорились, Вадим Лазепный предложил продлить возможность заключения соглашения до 1 июля, когда будет сформирован новый состав правительства России.