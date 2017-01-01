На газификацию в Прикамье направят более миллиарда рублей

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Сегодня, 14 февраля, на заседании правительства Пермского края подвели итоги газификации в 2017 году и обсудили планы газификации в регионе на 2018-2019 годы.

Так, в 2017 году на газификацию региона был направлен 921 млн руб., сотрудничество с ПАО «Газпром» позволило увеличить финансирование программы газификации Пермского края почти в три раза — с 200 до 575 млн руб. Кроме того, в прошлом году было принято решение строить распределительных газопроводов до фасадов домов.

«Мы видим, что принятые в прошлом году меры дали свои результаты. С ноября поступило почти 900 заявок на подключение к газу. Это значит, что жители хотят проводить газ, — отметил губернатор Прикамья Максим Решетников. — Но на этом не нужно останавливаться, поэтому в 2018 году мы направим более 1 млрд руб. на газификацию края».

По словам и.о. заместителя председателя правительства Пермского края — руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальёва, в 2018 году предполагается построить 37 км межпоселковых газопроводов и 175 км распределительных сетей. «При этом за счёт увеличения финансирования «Газпромом» программы газификации в этом году мы приступим к строительству ещё двух межпоселковых газопроводов: в Куединском и Юрлинском районах», — пояснил Антон Удальёв. Он добавил также, что число подключений в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло почти на 40%: 3192 — в 2016 году и 4374 — в 2017.

Напомним, сейчас в крае реализуется первой этап региональной программы газификации, призванный исполнить обязательства перед жителями, взятыми на себя в предыдущие годы. Предполагается, что до конца 2019 года газ получат порядка 8 тыс. домовладений — это свыше 24 тыс. человек. В рамках первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов. В настоящий момент Региональная служба по тарифам ведёт сбор заявок для формирования второго этапа краевой программы газификации Прикамья.

По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газораспределение Пермь» Николая Благова, в 2018 году предполагается подключить к газу ещё 7 тыс. домовладений. «Важно отметить, что с 2005 года газификация Пермского края увеличилась на 8% и достигла 65%. В среднем по России этот показатель достигает 62%, — подчеркнул успехи газификации Николай Благов. — Самый низкий показатель газификации в крае, ожидаемо, в сельской местности. Но сейчас мы начинаем огромную программу по строительству межпоселковых газопроводов вдоль реки Сылвы, и ситуация изменится к лучшему».

Положительный пример газификации представила глава Шабуровского сельского поселения Частинского муниципального района Наталия Старицына. По её словам, газификация муниципального района началась в 2010 году и сейчас достигла 53%. «Мы надеемся, что в этом году газ появится и в нашем поселении, тем более, что распределительный газопровод уже построен. Это сделано за счёт специальной надбавки с привлечением средств жителей», — рассказала Наталия Старицына. Строительство межпоселкового газопровода позволит отапливаться газом ещё 246 домовладениям.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение РСТ, параллельно с разработкой программы строительства межпоселковых газопроводов в Прикамье до 2022 года, сформировать и план строительства распределительных газопроводов на ближайшие четыре года.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края



