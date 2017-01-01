Управляющие компании Прикамья проверят по линии газоснабжения

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края инициировала проверки в отношении управляющих организаций на предмет наличия договоров на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования. Основанием для проверок стали письма от специализированных организаций, в которых говорится об отсутствии в ряде многоквартирных домов региона таких документов.

Если в ходе проверок будут выявлены факты отсутствия таких договоров, то ИГЖН примет меры по привлечению управляющих организаций к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 9.23 КоАП РФ. Штрафные санкции для граждан составляют 1-2 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 40 тыс. до 100 тыс. руб., сообщают в Региональной службе по тарифам.

Помимо этого, Инспекция указала управляющим организациям и компаниям, которые проводят диагностику оборудования, на необходимость проведения разъяснительной работы с жителями. «Люди должны понимать, зачем нужны эти мероприятия, а также знать, какие последствия может спровоцировать их отсутствие (недопуск в одну квартиру может повлечь отключение газа по всему «стояку» или подъезду). Информацию о графиках технических обследований нужно доводить до собственников заранее, чтобы они могли спланировать свое время и обеспечить доступ в квартиры», — объясняют в РСТ.

Напомним, техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится, чтобы определить фактическое техническое состояние оборудования и его составных частей, найти и выявить неисправности, решить, возможно ли его дальнейшее использование.

Отметим, проводить такие работы может только специализированная организация. При необходимости она может привлечь другие компании, в которых есть аттестованный квалифицированный персонал и лаборатория неразрушающего контроля.

Как правило, заказчиком таких работ является управляющая организация, товарищество, кооператив или индивидуальный предприниматель, приобретающие газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам услуги по газоснабжению. При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками — владельцы помещений.



