Дольщики «Солнечного города» вошли в судебный процесс В иске они требуют отменить регистрацию выведенных из общедолевого имущества земельных участков

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми 13 февраля состоялось слушание административного иска представителей дольщиков пятой очереди ЖК «Солнечный город» (ул. Николая Островского, 93б) к региональному управлению Росреестра и Кадастровой палаты.

Напомним, при строительстве этого жилого дома летом 2016 года застройщик «ПМ-Девелопмент» разделил земельный участок №59:01:4410267:791, отведённый под территорию будущего дома и находящийся в залоге у участников долевого строительства, на два участка: №59:01:4410267:1309 и №59:01:4410267:1308. Второй участок (1308) фактически был выведен из состава «общего» участка, его разрешённое использование — стоянка автомобилей. При этом согласия дольщиков строительства на эти изменения, как того требует закон, никто не спросил.

Дольщики считают, что их права тем самым нарушены. В иске они требуют отменить регистрацию участков Росреестром и Кадастровой палатой, вернуть земельный участок в первоначальные границы.

В ходе судебного заседания представители этих ведомств настаивали на законности постановки на учёт вновь образованных участков. Они просят отказать в иске в полном объёме. Той же позиции придерживается представитель компании «ПМ-Девелопмент».

В то же время по результатам проверки этой ситуации прокуратура Перми указывает на то, что ведомство усматривает в этой ситуации нарушения земельного законодательства и прав дольщиков. Прокуратура ссылается на закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который однозначно гласит, что образование земельных участков допускается только «при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков».

Также в отзыве прокуратуры сказано: «доводы застройщика о необходимости раздела земельного участка по настоянию администрации г. Перми, руководства департамента градостроительства и архитектуры г. Перми в целях образования сквозного внутриквартального проезда с ул. Николая Островского до ул. Сергея Суханова не нашли своего подтверждения».

Суд постановил привлечь к слушанию дела представителей департамента градостроительства и архитектуры г. Перми. Следующее заседание назначено на 1 марта.





«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться