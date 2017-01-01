Краевые парламентарии рассмотрят вопрос о создании Краснокамского городского округа в марте

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Сегодня, 14 февраля, депутаты Земского собрания Краснокамского района единогласно проголосовали за утверждение результатов общественных слушаний об объединении города и района.

По данным «Нового компаньона», инициативу по созданию городского округа поддержали 14 из 14 присутствующих народных избранников. Законодательное собрание Пермского края рассмотрит вопрос об объединении Краснокамска и Краснокамского муниципального района в марте.

Напомним, 10 января в Краснокамске в результате публичных слушаний была поддержана инициатива по созданию городского округа и рекомендована к рассмотрению в гордуме. 18 января инициативу преобразования города и района в городской округ единогласно поддержали депутаты городской думы Краснокамска. 22 января депутаты Земского собрания Краснокамского муниципального района поддержали проведение публичных слушаний о преобразовании в городской округ, которые состоялись 6 февраля. Основная часть представителей сельских поселений поддержала инициативу.

«Новый компаньон»