Жители Краснокамского района поддержали инициативу создания городского округа Депутаты Земского собрания примут решение об объединении города и района 14 февраля

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 6 февраля, в администрации Краснокамского муниципального района прошли публичные слушания о поддержке инициативы преобразования города и поселений в единый городской округ.

Основная часть представителей сельских поселений поддержала инициативу. Сомнения высказал депутат Земского собрания Краснокамского района Аркадий Колоколов. Он предполагает, что объединение должно происходить по ленинградскому типу, когда все полномочия администрации передаются на уровень района. При этом новая администрация создаётся на базе районной администрации, депутаты поселений остаются для контроля переданных полномочий.

Заседание Земского собрания состоится 14 февраля. Если депутаты проголосуют «за», то вопрос перейдёт на уровень краевого парламента. Планируется, что региональный закон будет принят до 1 июня 2018 года, а уже в сентябре состоятся выборы в думу городского округа.

Напомним, 10 января в Краснокамске в результате публичных слушаний была поддержана инициатива по созданию городского округа и рекомендована к рассмотрению в гордуме. 18 января инициативу преобразования города и района в городской округ единогласно поддержали депутаты городской думы Краснокамска. 22 января, депутаты Земского собрания Краснокамского муниципального района поддержали проведение публичных слушаний о преобразовании в городской округ. 11 парламентариев проголосовали «за», один воздержался.