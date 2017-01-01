Экс-депутат Владимир Нелюбин останется на свободе

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 14 февраля, Пермский краевой суд оставил в силе меру пресечения в виде залога бывшему совладельцу «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Апелляцию с требованием заменить залог на содержание под стражей подали представители Агенства по страхованию вкладов, которые сочли меру пресечения слишком мягкой, сообщило издание.

Напомним, 5 февраля бывший акционер разорившегося Экопромбанка Владимир Нелюбин был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела о хищении 215 млн руб. из средств банка. Ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Позже, 7 февраля, Ленинский районный суд Перми избрал бизнесмену меру пресечения в виде залога в размере 20 млн руб. 9 февраля бизнесмен был выпущен из-под стражи.