За Владимира Нелюбина внесли 20 млн рублей

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Как сообщили «Новому компаньону» в Ленинском районном суде, сегодня, 9 февраля, защитники бывшего совладельца Экопромбанка, экс-депутата краевого парламента Владимира Нелюбина представили в суд документы о поступлении денежных средств на депозитный счёт. Залог был внесён 8 февраля. Теперь бизнесмен будет освобожден от ареста.

Напомним, 5 февраля бывший акционер разорившегося Экопромбанка Владимир Нелюбин был задержан на 48 часов. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору). По данным «Ъ», бизнесмен задержан в рамках уголовного дела о хищении 215 млн руб. из средств Экопромбанка. Позже, 7 февраля, Ленинский районный суд Перми избрал бизнесмену меру пресечения в виде залога в размере 20 млн руб.