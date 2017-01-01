25 предприятий Прикамья могут получить господдержку

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фонд развития промышленности РФ запускает новую программу финансирования инвестиционных проектов «Повышение производительности труда», предусматривающую финансирование Фондом проектов промышленных предприятий, включенных в региональные программы повышения производительности труда.

Запуск программы будет осуществлен после утверждения АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» методики оценки повышения индекса производительности труда, а также перечня консалтинговых компаний и системных интеграторов, услуги которых могут быть оплачены за счет средств займа Фонда. Предполагаемый срок запуска — первый квартал 2018 года.

В качестве региональных операторов выступают «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» и «Региональный центр инжиниринга».

Основная цель программы — реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости в субъектах Российской Федерации, которые позволят повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%.

Напомним, приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» реализуется правительством России по поручению президента страны Владимира Путина. Пермский край стал одним из 6 пилотных регионов, где в первую очередь началось внедрение этой инициативы. В соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере производительности труда, заключенным с Минэкономразвития России, Пермский край разработал и принял региональную программу. В ней прописаны основные участники программы, направления ее реализации, источники финансирования мероприятий и целевые показатели.

Готовность принять участие в данной программе с 2017 года заявили 25 предприятий Пермского края. С ними будут заключены соглашения, определяющие порядок взаимодействия в рамках реализации региональной программы, а также разработки и реализации корпоративных программ предприятий, направленных на повышение эффективности производства.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края