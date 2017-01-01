Производительность труда на предприятиях Прикамья повысят на 30%

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Губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил региональную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае» на 2017-2025 год. Координатором работ выступит Фонд «Региональный центр инжиниринга» (РЦИ). РЦИ будет осуществлять взаимодействие с АО «Производственная система «ПСР» (Росатом) и региональными предприятиями-участниками программы по её внедрению.

Участниками региональной программы стали 25 пермских предприятий. В 2018 году на них будет проведен аудит производственной системы, разработана и исполнена программа повышения производительности труда. На реализацию программ Фонд развития промышленности предоставит компаниям займы на льготных условиях.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что для нашего региона программа повышения производительности труда является способом поддержания уровня экономического развития и обеспечения опережающего экономического роста.

Планируется, что производительность труда на предприятиях-участниках возрастет как минимум на 5% по итогам первого года, на 10% — по истечении двух лет, на 30% — через восемь лет по итогам реализации программы. Предполагается, что, в конечном итоге, программа увеличит эффективность работы предприятий за счёт применения лучших практик и методик по повышению производительности труда.

Как отметили в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, региональная программа запускается не на всех предприятиях одновременно.

«В 2017 году проект начали реализовывать компании «первой волны» — «Суксунский оптико-механический завод» (РОСОМЗ) и «Уралбумага». Сотрудники предприятий прошли обучение принципам бережливого производства под руководством специалистов «Росатома», — отметила первый заместитель министра Елена Дегтярева.

Также Елена Дегтярева пояснила, что в обучении приняли участие компании «второй волны» — пермская площадка «СИБУРа», «Сорбент», «Медисорб», «ОДК-Пермские моторы». Теперь предприятия при поддержке экспертов «Росатома» будут внедрять меры по повышению производительности труда. В апреле этого года о первых результатах расскажут РОСОМЗ и «Уралбумага». Тогда же начнется интенсивная работа компаний «второй волны».

Напомним, приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» реализуется правительством России по поручению президента страны Владимира Путина. В реализации программы участвует АО «Производственная система «ПСР» (Росатом). Программа проводится в семи пилотных регионах, одним из которых стал Пермский край.



