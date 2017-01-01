В Перми пройдут публичные слушания по строительству здания для гимназии №17

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Фото: Владимир Пономарёв

Комиссия по землепользованию и застройке Перми рассмотрела заявление департамента образования о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по ул. Ленина, 33, 35.

Земельный участок располагается в территориальной зоне деловой активности городского центра (Ц-1), его площадь составляет 9 тыс. 509 кв. м. Также здесь установлен предельный параметр по высоте — 20 метров, поблизости расположены объекты культурного наследия.

Члены комиссии поддержали предложение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка «общеобразовательные учреждения» в территориальной зоне деловой активности городского центра. Предложение направлено на публичные слушания, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, в сентябре прошлого года правительство Пермского края, администрация краевой столицы и АО «КОРТРОС-Пермь» подписали соглашение о взаимодействии при создании и безвозмездной передаче социальных объектов на территории квартала №179 и о создании социальных объектов в городе. В соответствии с его условиями была предусмотрена передача застройщиком в муниципальную собственность объекта — здания распределительной трансформаторной подстанции, расположенной на земельном участке по адресу: ул Ленина 33, 35. В яноваре 2018 года земельный участок был передан в муниципальную собственность.

Кроме того, в рамках соглашения АО «КОРТРОС-Пермь» обязуется построить детский сад на 160 мест и в 2019 году безвозмездно передать его на баланс муниципалитета.