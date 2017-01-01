Пермский застройщик передал городу участок под строительство школы

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Фото: reshetnikovmg

Как сообщил в своём Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников, в конце 2017 года «КОРТРОС», в рамках взятых на себя дополнительных обязательств по строительству социальной инфраструктуры, выкупил и передал городу участок рядом с гимназией № 17.

По словам главы региона, это открывает дорогу к проектированию и строительству на улице Ленина нового здания школы со всей необходимой инфраструктурой, прежде всего, спортивной.

Напомним, в сентябре правительство Пермского края, администрация Перми и группа компаний «КОРТРОС» подписали соглашение о развитии социальной инфраструктуры. В соответствии с документом, застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование детский сад, парк и площадку под строительство школы. Построить детский сад и создать парк на территории ЖК «Гулливер», в квартале, ограниченном улицами Революции, Куйбышева, Глеба Успенского и Комсомольским проспектом, собираются не позже 2020 года. Но срок возведения нового здания школы рядом с гимназией № 17 пока не известен, так как деньги на строительство и проектирование ни в бюджете края, ни города на 2018-2020 годы не заложены.

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