«Росжелдорпроект» оценивает возможность строительства моста через Каму Выход железнодорожного моста планируется в районе Заозерья

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», в ФБУ «Администрация «Камводпуть» поступил запрос от проектной организации «Ленгипротранспуть» (филиал АО «Росжелдорпроект»), с просьбой предоставить предварительные данные о возможности строительства железнодорожного моста через Каму.

В частности, проектная организация сообщает, что «в соответствии с решением, принятым в рамках рабочей поездки в Пермский край президента РФ Владимира Путина 8 сентября 2017 года, разрабатывается предпроектная документация по строительству северного железнодорожного обхода г. Пермь со строительством нового моста через реку Кама».

Как сообщают водники, предположительное расположение моста — на 1 км выше устья реки Чусовой. Таким образом, выход моста будет распологаться чуть выше затона Заозерья, а на противоположной стороне выходить в районе селения Галкино Городище.

Проектировщики запросили данные о классе водного пути, специальных условиях судоходства на участке от мыса Стрелка до Полазны, а также информацию о необходимых подмостовых габаритах. Как вариант проектировщики рассматривают строительство моста с двумя судоходными пролётами шириной 150 м и высотой 17 м. Водники, в свою очередь, считают, что необходимо строить мост на три судоходных пролёта, в целом же препятствий для строительства объекта с точки зрения судоходства нет.

В перспективе рядом с железнодорожным мостом через Каму планируется строительство и автомобильного моста.