В Перми закуплены дополнительные помещения маневренного фонда

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Вид на Орджоникидзевский район Перми с левого берега Камы

Фото: Сергей Копышко

newsko.ru

Как сообщили в управлении жилищных отношений городской администрации, для маневренного фонда приобретено 82 комнаты. В основном они расположены в трёхкомнатных квартирах в новостройках Орджоникидзевского района Перми.

Общая площадь жилых помещений составила 1228,9 кв. м. Это позволит в случае необходимости предоставить маневренный фонд 200 жителям, сообщают в администрации краевой столицы.

Напомним, маневренный фонд города предназначен для временного проживания в нём пермяков, чьи единственные жилые помещения признаны непригодными для проживания по причине аварийного состояния, или предоставления в случае чрезвычайной ситуации. По данным управления жилищных отношений, маневренный фонд города составляет 345 комнат, их общая жилая площадь — 5 тыс кв. м, на данный момент там проживает 202 семьи (509 человек).

При этом многие помещения маневренного фонда нуждаются в ремонте, однако провести его чаще всего не представляется возможным, так как помещения, как правило, заняты. В то же время в городе периодически возникает необходимость оперативно предоставить жителям временное жилье.Поэтому глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу снизить остроту проблемы, увеличив объём маневренного фонда города.