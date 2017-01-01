В Перми будет увеличен объём маневренного фонда города

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Аналитики рынка недвижимости не предвещают снижения цен на жильё

Фото: Сергей Копышко

Вопрос создания резерва обусловлен тем, что практически все 354 комнат из маневренного фонда города заняты жильцами аварийных домов.

По данным управления жилищных отношений Перми, на данный момент маневренный фонд города составляет 345 комнат, их общая жилая площадь — 5 тыс. кв. м. Сейчас в них проживает 202 семьи (509 человек).

Напомним, маневренный фонд предназначен для временного проживания в нём пермяков, чьи единственные жилые помещения признаны непригодными для проживания по причине аварийного состояния. Кроме того, маневренное жильё предоставляется в случае чрезвычайных ситуаций.

Также ежегодно из бюджета Перми на нужды расселения аварийных домов выделяется порядка 1 млрд руб. Средства идут на покупку жилья у застройщиков, строительство муниципальных домов, реализацию программы развития застроенных территорий. В течение года в новые квартиры переезжает более 700 семей. Однако вопрос расселения аварийного фонда по-прежнему остаётся острым, отмечают в городской администрации.

Кроме того, проблема усугубляется тем, что многие помещения маневренного фонда нуждаются в ремонте, однако провести его чаще всего не представляется возможным, так как помещения, как правило, заняты. В то же время в городе периодически возникает необходимость оперативно предоставить жителям временное жильё.

В настоящий момент, по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова, городское управление жилищных отношений работает над решением данной проблемы и увеличением объёмов маневренного фонда краевой столицы. Как сообщили в управлении, в ближайшее время главе города будет доложено о результатах.